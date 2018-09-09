مواطنة تعود مطلقة إلى أرض الوطن بعد استفزاز زوجها القطري
استغل زوج قطري الأزمة القطرية في استفزاز زوجته السعودية ،بالسب والتطاول على المملكة.
وطفح الكيل بالزوجة وواجهت زوجها بأن الملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- تيجان على رؤوسنا جميعاً، لتعود مطلقة إلى أرض الوطن.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” قطري يستفز زوجته السعودية ” ، ليتفاعل معه آلاف الأشخاص من بينهم الإعلامي احمد مشافي، الذي غرد قائلا: ” عقلية ساذجة من يمارس سلوك الاستفزاز على زوجته او عزيز عليه ” .
فيما أشاد المغردون بتصرف الزوجة، مؤكدين أن الوطن خط أحمر وحدوده حدود.
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