مواطنة تعود مطلقة إلى أرض الوطن بعد استفزاز زوجها القطري

طلال الضوي(صدى):

استغل زوج قطري الأزمة القطرية في استفزاز زوجته السعودية ،بالسب والتطاول على المملكة.

وطفح الكيل بالزوجة وواجهت زوجها بأن الملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- تيجان على رؤوسنا جميعاً، لتعود مطلقة إلى أرض الوطن.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” قطري يستفز زوجته السعودية ” ، ليتفاعل معه آلاف الأشخاص من بينهم الإعلامي احمد مشافي، الذي غرد قائلا: ” عقلية ساذجة من يمارس سلوك الاستفزاز على زوجته او عزيز عليه ” .

فيما أشاد المغردون بتصرف الزوجة، مؤكدين أن الوطن خط أحمر وحدوده حدود.