بالفيديو.. آمال المعلمي تشن هجومًا على ” الحوثي ” : لا مجال للتفاوض

فهمي محمد(صدى):

أكدت آمال المعلمي مساعد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أمس السبت، أنه لا مجال للتفاوض مع مليشيا الحوثي الإرهابية، موضحة أن مجرد التفاوض يعتبر اعتراف ضمني به ككيان له شرعية.

وشنت المعلمي هجوما حاداً على الحوثيين، بعد رفضهم المتوقع في المشاركة في محادثات السلام مع الحكومة اليمنية في جنيف، بسبب مخاوف من عدم السماح له بالعودة إلى العاصمة اليمنية، مؤكدة أن الحوثي عصابة مرتزقة، لا تستحق الجلوس أمام الشرعية.

وقالت : ” إن إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ساهم بشكل كبير في تآكل الدور الإيراني في المنطقة وهذا ما ظهر أمس في البصرة ” .