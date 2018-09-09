توجيه عاجل من أمير حائل بشأن اصطياد شابين للطيور بين المنازل

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي وثق قيام شابين بإصطياد الطيور بين المنازل ببندقية في حائل، وجه أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، اليوم الأحد، رجال الأمن بالقبض على الأشخاص المتورطين بالمقطع.

وشدد الأمير على ضرورة تطبيق الإجراء النظامي بحق الشابين دون هوادة، ومتابعة أمثالهم في كل محافظات ومدن وقرى المنطقة.

جاء ذلك عقب مشاهدة أمير المنطقة لمقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يصطادون طيورًا مهاجرة داخل الأحياء.

إقرأ أيضًا: