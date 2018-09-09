المطلق يوضح أشكال ” التكبر ” التي حرمها الله

علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أشكال وطرق التكبر المختلفة التي حرمها الله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” إن الله حرم التكبر أيا كان شكله وطريقته ” سواء ما كان قولًا باللسان أو نظرة بالعين أو ليًّا للعنق أو شمخًا بالأنف أو إشارة بأيّ شيء تصريحًا أو تعريضًا ما دام قصد المتكبر رد الحقّ وغمط الناس والتعالي على الخلق ” .

واستشهد بقول رسول الله ﷺ: ” لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ” .