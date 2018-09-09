بالفيديو.. مواطن يكسر ثقافة العيب ويمتهن مهنة ” خباز “

نايف السالم(صدى):

في تحدي لثقافة العيب، قرر مواطن شاب من مدينة عرعر أن يمتهن مهنة ” خباز ” ،فهو يدير بنفسه مخبزه ويصنع أنواعا مختلفة من الخبز والمعجنات.

ويتقن الشاب ويدعى يونس الهذيل صيانة أفران المخابز في حال حدوث أي عطل ،كي لا يضطر للانتظار طويلاً ويتعطل العمل في المخبز عند حدوث أي عطل من أجل إحضار مهندس صيانة.

ويقول الهذيل : ” منذ صغري كنت أرافق والدي بالذهاب إلى عمي الذي كان يمتلك مخبزًا، وتأثرت منذ ذلك الحين، وقررت إذا كبرت أن أعمل بهذا المجال؛ وتلقيت دورات عدة حول إعداد وصناعة الخبز عن طريق الإنترنت ” .