بالفيديو.. إسبانيا تفوز على إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية

نواف السالم(صدى):

تغلب المنتخب ” الإسباني ” على مضيفه ” الإنجليزي ” خلال لقاء اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ونجح اللاعب ” ماركوس راشفورد ” في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 للمنتخب الإنجليزي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ولم يمر على الهدف الإنجليزي طويلًا، فبعدها بدقيقتين أدرك الإسبان التعادل عن طريق اللاعب ” ساول نيغويز ” .

فيما سجل اللاعب الإسباني ” رودريغو مورينو ” الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب الإسباني فائزًا باللقاء.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف ” يويفا ” للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا، ثم تقسم كل تصنيف إلى مجموعات تحتوي كل مجموعة على 3 أو 4 منتخبات.