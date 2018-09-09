ممثلة مشهورة تكشف سبب ظهورها في فيلم إباحي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الممثلة التونسية، مريم بن مامي، اليوم السبت، سبب ظهورها في فيلم إباحي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الممثلة إنّ عددًا من الشبان توجهوا إليها أثناء تواجدها مع ابنتها في أحد النزل، وطلبوا منها أن تشاركهم في فيلم وثائقي عن جزيرة قرقنة في محافظة صفاقس في إطار حملة ترويجية للسياحة التونسية، وهو ما استجابت له رغم تردّدها.

وأضافت: التقط لي فريق التصوير صورًا ومقاطع فيديو على متن المركب، قبل أن أتلقى اتصالًا من السلطات الأمنية يعلمني بتواجد صوري في فيلم إباحي، وأنا متمسكة بملاحقة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة.