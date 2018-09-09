بالصور.. افتتاح مشروع نفق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بالرياض

علي القحطاني(صدى):

افتتحت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، مشروع نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي الذي يعتبر محور ربط هام سيسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية.

وأوضحت أنه يبلغ طول نفق طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول 900م، ويتكون المشروع من 3 مسارات رئيسية، و3 مسارات خدمة أعلى النفق، بمسطحات إسفلتية تبلغ (27.900) متر مربع.

ويضم المشروع 4 جدران، منها إثنان داخليان تفصلان مسارات النفق عن مسارات قطار الرياض، ويعتبر هذا النفق مكملاً للنفق الذي افتتح سابقاً على طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع هارون الرشيد.

وقدمت أمانة منطقة الرياض بجزيل الشكر لجميع سكان المنطقة على تحملهم طول فترة تنفيذ المشروع، وتعتذر عما سببه لهم من إزعاج بسبب وجود عوائق حالة دون انجاز المشروع في وقته المحدد.