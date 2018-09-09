المنتخب المصري يسحق النيجر بسداسية نظيفة

ماجد محمد(صدى):

سحق المنتخب المصري، منتخب النيجر، بسداسية نظيفة، مساء السبت، خلال الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل في بداية الشوط الأول، عندما سجل مروان محسن أول هدف للفراعنة في الدقيقة الـ13، وبعدها بـ7 دقائق سجّل أيمن أشرف الهدف الثاني، ليختتم مهاجم مصر محمد صلاح أهداف الشوط الأول في الدقيقة الـ29.

أما الشوط الثاني، فقد أحرز المنتخب المصري ثلاثة أهداف أخرى عبر صلاح محسن، وصلاح، ومحمد النني، في الدقائق 73 و86 و90.

وأصبح المنتخب المصري في صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تونس التي ستلعب غدًا الأحد أمام سوازيلاند، بينما تجمّد رصيد النيجر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.