بالفيديو.. ” سليمان الماجد ” يوضح هل يغفر الله الذنوب المتعلقة بحقوق العباد؟

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ ” سليمان الماجد ” ، اليوم السبت، هل يغفر الله الذنوب المتعلقة بحقوق العباد ؟.

وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل في برنامج ” يستفتونك ” ، قال فيه : هل يغفر الله ذنبي إذا لم يسامحني أصحابه وكيف اتوب ؟.

ورد الشيخ، قائلًا : الواجب عليه أن يطلب السماح من اصحابه وإذا كانت حقوق مادية فيجب أن يُرجعها وإن كانت حقوق معنوية فلا يكفي أن يسيء إليه أمام الناس ويطلب منه السماح في الخفاء، بل يجب أن يطلب منه ذلك في المجلس الذي أساء إليه فيه.

وأضاف الشيخ : وإذا أدى ماعليه من الحقوق المادية والمعنوية وبقى هذا الرجل لم يسامحه فقد انقضى ماعليه فالله يغفر الذنوب جميعًا مع حسن نيته وظهور ندمه إن الله عز وجل سيحمل عنه حق الخلق.