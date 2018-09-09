التعادل الإيجابي يحسم لقاء جامبيا والجزائر في التصفيات الإفريقية

نواف السالم(صدى):

فرض التعادل الإيجابي نفسه على منتخب جامبيا مع ضيفه الجزائري اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا لكرة القدم 2019 بالكاميرون.

وأحرز بغداد بونجاح هدف للجزائر في الدقيقة 47 ولكن بعد دقيقة واحدة أدرك مامادو سيزاي التعادل لجامبيا، وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة بأربع نقاط فيما حصدت جامبيا أول نقطة لها لتحتل المركز الثالث.

وقرر مراقب الاتحاد الافريقي لكرة القدم إجراء المباراة التي تأخرت عن موعدها لأكثر من 70 دقيقة بسبب تواجد عدد من المشجعين على حافة الملعب.