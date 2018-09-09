الشوري يطالب بالكشف عن رسوم الأراضي البيضاء والإسكان ترد: 10 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، اليوم السبت، وزارة الاسكان بالكشف عن المبالغ التي تم تحصيلها من رسوم الأراضي البيضاء‎، مقترحة بناء مدن صغيرة مطورة على مشارف المدن الكبرى.

وشملت توصيات اللجنة التي سيتم التصويت عليها بعد غدًا الإثنين، مطالبة الوزارة بالإسراع في تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكثر جدية، وتعديل الخطة الزمنية التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن، حيث تتضمن تقاريرها المقبلة حجم الفواتير التي صدرت والمبالغ التي تم تحصيلها.

ومن جانبها كشفت الوزارة في تقريرها عن تحصلها على عشرة ملايين ريال فقط من ‏أصل 3.5 مليار ريال هي قيمة فواتير رسوم ‏الأراضي، ‏وأن هناك معوقات تواجهها في هذا الشأن، منها ‏إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في ‏إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل ‏نظام التسجيل العيني للعقار.‏

فيما رفضت اللجنة توصية عضو المجلس ” جواهر العنزي ” والتي طالبت ‏فيها الوزارة ببناء مدن صغيرة مطورة على مشارف المدن الكبيرة وتزويدها بالخدمات اللازمة للحياة العصرية، حيث أن هناك تجارب دولية ناجحة في ذلك، وبرغم الرفض إلا أن العضو سوف تطلب التصويت عليها في جلسة الإثنين.