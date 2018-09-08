ظهور كهف أسفل طريق رئيسي

القاهرة(صدى):

انشق طريق بين مدينتي رأس سدر وأبو زنيمة في مصر، حيث تفاجأ قائدو السيارات المتجهون من القاهرة إلى شرم الشيخ على هذا الطريق بانشقاق ضخم في الطريق.

ونتج عن هذا الانشقاق المفاجيء حفرة عميقة في منتصف الطريق، لتتوقف حركة المرور في المنطقة بسبب تكدس السيارات.

ومن جانبها أوضحت رئاسة مدينة رأس سدر أنهذا الانشقاق هو هبوط مفاجئ تسبب في حفرة عميقة، وحدث على بعد حوالي 37 كيلومترًا من مدينة رأس سدر باتجاه أبو زنيمة.

ويعود سبب الحفرة وفقصا للمعاينة إلى وجود ” كهف أرضي “، حيث بعد سقوط الطبقة العليا للطريق ظهرت الحفرة وتبين وجود حفرة أعمق أسفلها.

ودفعت المحافظة مختصين من الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم التنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين، لإحضار طبقة أساس لردم الحفرة، وتجهيز طبقة خرسانية مسلحة لوضع سمك حوالي 20 سم بعد نهاية أعمال الردم.