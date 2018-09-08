تطبيقا للقواعد الملكية.. ” اكسسوار ” لا تستطيع ميجان ارتدائه قبل السادسة مساءا

لندن(صدى):

كشفت مصادر، عن قطعة من الاكسسوارات لا تستطيع ” ميجان ماركل ” دوقة ساسكس وزوجة ولي عهد التاج البريطاني الأمير ” هاري ” ، صاحبة الـ 37 عامًا ارتدائها قبل الساعة السادسة مساءًا، وذلك وفقًا للبروتوكول الملكي.

وتتمثل هذه القطعة الفريدة في ” التاج الماسي ” ، فالتيجان تعد من الملابس المسائية الصارمة، التي تكون عادةً مخصصة للنساء المتزوجات، علمًا بأن هذا القانون ينطبق على جميع أفراد العائلة المالكة.

فيبدو أن ” ميجان ” لديها قواعد صارمة يجب أن تسير عليها عند ارتداء مجوهراتها، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني، وغالبًا ما يتم كسر هذه القواعد في المناسبات الخاصة للغاية، مثل: ” حفل زفاف ” ، فتكسر العروس القاعدة مثلما فعلت ” ميجان ” في يوم زفافها الأسطوري.