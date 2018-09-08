” متسول ” يجمع الملايين في سنوات

فهمي محمد(صدى):

نجح زعيم ” عصابة تسول ” ، في جمع ملايين الريالات طوال السنوات الماضية، وذلك عبر تشغيل الأطفال والنساء في المهنة.

وأعلن مصدر بنكي في اليمن، أن زعيم العصابة يمتلك لديه رصيد يبلغ نحو 113 مليون ريال (452000 دولار أمريكي) جناها طوال سنوات من امتهان التسول.

وأوضح أنه يقوم بتشغيل عشرات الأطفال والنساء ويوزعهم كل صباح في صنعاء بهدف التسول، ومن ثم يستلم منهم الأموال في المساء مقابل أجر يومي.

وأشار إلى أن كان يودع المبالغ المالية في حسابه بشكل دوري، قبل أن يتم التعرف إلى مهنته.