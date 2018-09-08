” سفير المملكة لدي اليمن ” يكشف مخطط الحوثي لقتل مليون يمني

فهمي محمد(صدى):

قال سفير المملكة لدى اليمن ” محمد آل جابر ” ، اليوم السبت، إن الحل السياسي في اليمن مطلب جماعي، فيما عدا الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن مراوغتها ليست جديدة.

وأضاف ” آل جابر ” ، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن مشروع ميليشيا الحوثي ينطلق باستباحة الدماء ونقض العهود والتضليل والخداع، حيث شاركوا في حوار لمدة 10 أشهر مع اليمنيين وفي حكومة بحاح ووقعوا تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 2014، وبعدها انقلبوا ودمروا اليمن ونهبوا أمواله.

وأكمل ” سفير المملكة لدي اليمن ” ، أن الحوثي يرفض السلام، ويشترط إخراج جرحى النظام الإيراني، وحزب الله ثم يدعو اليمنيين لتجنيد أطفالهم، ويعلن مشروع الحوثي لقتل مليون يمني مقابل أفكاره الإرهابية، مستخدمًا الطائفية وشعارات الوطنية الكاذبة خدمة لإيران ومشروعها التوسعي المهزوم في كل مكان.

ومن جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن ” مارتن جريفيث ” ، في وقت سابق أنه لم يستطع إقناع وفد الحوثيين بالمجيء إلى جنيف، مضيفًا أنه سيتوجه مباشرة لإجراء محادثات مع ممثلين للحوثيين في سلطنة عمان والعاصمة اليمنية.

وقال” جريفيث ” ، لا أعتبر عدم مجيء الحوثيين عائقًا أساسيًّا للعملية، ولم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناع الحوثيين بالحضور.