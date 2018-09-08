إخماد حرائق نخل اشتعلت نتيجة الصواعق الرعدية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

اشتعلت نيران بثلاث نخلات بموقعين مختلفين، بعد تعرضها لصاعقة رعدية جراء الحالة الماطرة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إخماد نيران اشتعلت بثلاث نخلات بموقعين مختلفين، بعد تعرضها لصاعقة رعدية جراء الحالة الماطرة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

ومن جهته؛ أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا اليوم السبت، عن اشتعال النيران بنخلة في قرية النقيعة، وآخر بنخلتين بقرية الشفية بوادي الفرع، مشيرًا إلى أنه من خلال المعاينة اتضح أن النيران اشتعلت؛ بسبب صواعق رعدية تعرضت لها النخلات.

وطالب الجهني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وعدم الخروج للأماكن المكشوفة والمرتفعة خشية التعرض للصواعق.