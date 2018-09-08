” العمل ” : صاحب المنشأة ملزم بالتوطين في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، على أنه في حال وجود نشاطين مختلفين في منفذ البيع فإن صاحب المنشأة ملزم بالتوطين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن بداية المرحلة الأولى من توطين منافذ البيع في 12 نشاط تجاري والتي ستبدأ بتاريخ 1/1/1440، ستشمل محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الأواني المنزلية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالية.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية لا يتعارض مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية ولا مع قرار التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.