بالفيديو.. شرطي يضرب ويسحل امرأة في الشارع

واشنطن(صدى):

وثَّق أحد الأشخاص، مقطع فيديو لشرطة أمريكي في ولاية أريزونا، أثناء سحله وضربه امرأة في الشارع وإصابتها بجروح في وجهها.

وأوضح الفيديو، الضابط وهو يضرب ويجذب المرأة وتدعى ” أمرينتا ” حيث كانت تتشبث بسيارتها، ومن ثم سحب الشرطي بندقيته وأشار إلى راكب آخر.

من جانبها، فتحت إدارة الشرطة تحقيقًا مع الشرطي بسبب الحادث، فيما تبين أن المرأة تواجه عدة اتهامات بما في ذلك مقاومة الاعتقال، والقيادة برخصة معلقة وحيازة الماريجوانا.