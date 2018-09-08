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بالصور.. أمطار على منطقة حائل

بالصور.. أمطار على منطقة حائل
حائل(صدى):

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله لا إله إلا الله

[ عدد التعليقات: 53651 ] نشر منذ 1 ساعة

جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,,

,, انا قلت لك ياالحبيب ياراعي الددسن ,, جهز ددسنك لكشتات الشمال ,,

,, شوف بوادر الخير والبركه بدت تهل ولله الحمد والفضل والمنه ,,

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