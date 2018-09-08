بالصور.. أمطار على منطقة حائل

حائل(صدى):

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.