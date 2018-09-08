القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من الموقع بمكة المكرمة
ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من موقع الحادث.
وقال حساب أمن الطرق في تغريدة عبر موقع ” تويتر ” : ” القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على قائد مركبة دهس امرأة وارتكب الفرار من موقع الحادث على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة وتحيله للجهات المختصة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32810 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحين يوم تشرد ياتعبان
وين بتروح من رب العالمين
الناس صارت معد تحسب حساب
لالآخرة ولا لحساب وعقاب
ويوم حشر
وش صار للناس🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53651 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,