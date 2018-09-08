القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من الموقع بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من موقع الحادث.

وقال حساب أمن الطرق في تغريدة عبر موقع ” تويتر ” : ” القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على قائد مركبة دهس امرأة وارتكب الفرار من موقع الحادث على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة وتحيله للجهات المختصة ” .