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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من الموقع بمكة المكرمة

القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من الموقع بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، القبض على قائد مركبة دهس امرأة وفر من موقع الحادث.

وقال حساب أمن الطرق في تغريدة عبر موقع ” تويتر ” : ” القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على قائد مركبة دهس امرأة وارتكب الفرار من موقع الحادث على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة وتحيله للجهات المختصة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53651 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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