طالب يغري طفل ويستدرجه ثم يقتله خوفا من الفضيحة

القاهرة(صدى):

تمكن طالب من استدراج طفل صغير، والاعتداء عليه جنسيًا في منزله، ومن ثم قتله حتى لا يفتضح أمره، وذلك من خلال إغراءه باللعب في الجوال.

وتفصيلًا، زيَّن الشيطان للطالب الذي يبلغ 17 عامًا من العمر، أن يتعدى على جاره الطفل صاحب الـ7 سنوات جنسيًا، ومن ثم استدرجه إلى منزله الخالي المجاور في إحدى قرى محافظة مصرية.

وقال الطالب للطفل: ” تعالى العب في تليفوني شوية ” ، فما كان من الطفل إلى أن يستجيب له، وسحبه بهود إلى المنزل وقام بكتم أنفاسه والتعدي عليه جنسياً.

بعد أن انتهى الطالب من فعلته الشنيعة، ما كان من الطفل إلى أن قال له بحرقة : سأحكي لوالدتي على ما حدث، فكانت هذه الكلمة هي التي أنهت حياته بواسطة خشبة نزلت عليه مرتين.