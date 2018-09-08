” نجاحات العمل الخيري لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر ” ..محاضرة للسويلم السبت القادم

محمد السعران(صدى):

يستأنف منتدى العُمري الثقافي نشاطه لموسم هذا العام 1440هـ مساء يوم السبت الخامس من شهر محرم للعام 1440هـ الموافق للخامس عشر من سبتمبر للعام 2018, في مقره بحي الفلاح بالرياض,وذلك باستضافته الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم، مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات،الرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج ” أواصر ” ، في لقاء بعنوان: (نجاحات العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية جمعية ( أواصر ) نموذجاً).

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة لفيف من المفكرين والأكاديميين والمختصين ،ومجموعة من المثقفين والإعلاميين، وقد وجه الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري الدعوات لحضور هذا اللقاء، والذي يأتي في إطار البرامج الثقافية، والندوات واللقاءات العلمية التي دأب (منتدى العُمري) على تنظيمها بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين والمثقفين في عدد من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والعالمية بهدف تسليط الضوء وإثراء الحوار الثقافي حول موضوعات متنوعة تخدم الثقافة ومتابعيها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور توفيق السويلم أحد الكفاءات العلمية الإقتصادية على مستوى الوطن، وله مساهماته في العمل الخيري الإجتماعي، وينشط في مجال الأعمال والإقتصاد محلياً وعالمياً، كما أنه كاتب معروف محلياً وخليجياً، ويحمل الدكتوراه في مجال الإقتصاد من جامعة واشنطن بأمريكا، وله عضوية في عدد من الجمعيات العلمية والمهنية حول العالم، ومستشار اقتصادي ومحاسبي عالمي، مع نشاطه المميز في المجال الخيري.