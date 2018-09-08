بالفيديو.. ” سليمان الماجد ” يوضح حكم تخفيف اللحية والشارب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم تخفيف اللحية والشارب، مؤكدًا أنه يجوز تخفيفها.

وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج ” يستفتونك ” ، حيث قال الشيخ : الصحيح الشارب أنه يخفف تخفيفًا ولا يحلق، والإمام مالك يرى أن حلق الشارب غير مشروع، ولايعرف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: ولكن يرى بعض علماء العلم بأنه يجوز حلق الشارب كاملًا، ولكن الأرجح أنه يخفف فلا ينزل على الشفاتين ويؤثر عند الاكل والشرب، أما الحلق فإنه غير مشروع.

وتابع الشيخ: واجتمعت مذاهب الأئمة الأربعة وعامة الصحابة، أنه يجوز تخفيفها وتهذيبها فلا حرج لذلك حتى لا تكون عظيمة جدًا وملفته للنظر.