بالفيديو.. ” سليمان الماجد ” يوضح حكم تخفيف اللحية والشارب
أوضح الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم تخفيف اللحية والشارب، مؤكدًا أنه يجوز تخفيفها.
وجاء ذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج ” يستفتونك ” ، حيث قال الشيخ : الصحيح الشارب أنه يخفف تخفيفًا ولا يحلق، والإمام مالك يرى أن حلق الشارب غير مشروع، ولايعرف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف: ولكن يرى بعض علماء العلم بأنه يجوز حلق الشارب كاملًا، ولكن الأرجح أنه يخفف فلا ينزل على الشفاتين ويؤثر عند الاكل والشرب، أما الحلق فإنه غير مشروع.
وتابع الشيخ: واجتمعت مذاهب الأئمة الأربعة وعامة الصحابة، أنه يجوز تخفيفها وتهذيبها فلا حرج لذلك حتى لا تكون عظيمة جدًا وملفته للنظر.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32810 ] نشر منذ 1 ساعة
اليوم في منطقةأحدالمسارحة فجيزاني
دخلت المسجد
أبصلي المغرب
فأقامت الصلاة
وطلب مني المؤذن أن أتقدم للصلاة باالناس
رفضت مو من شي
في من هو أعلم وأفضل مني
وكلهم كبار في السن وملتحين
وأنا ثوبي يسحب في الأرض
ومحلق ومتزبط
حسيت نفسي ولاشي بينهم
اللحية سنة نبوية تضفي لوجه صاحبها نورآ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53651 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,