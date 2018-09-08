اختفاء شاب يعمل بالقطاع العسكري في ظروف غامضة.. وشرطة تبوك تكثف البحث

محمود البلوي(صدى):

تباشر الجهات الأمنية بمنطقة تبوك البحث عن شاب اختفى يوم الجمعة قبل الماضية بعد خروجه من منزل أسرته وهو يستقل مركبته الخاصة، دون أن يعرف أهله أين توجه حيث شعروا بفقدانه بعد الاتصال به وعدم الوصول إليه.

وقال ابن عم المفقود ويدعى ” خالد عواد العطوي ” : أن إبراهيم سالم سليمان العطوي ” يعمل برتبة رقيب في قطاع أمن الطرق، خرج من منزل أسرته قبل نحو أسبوع بحيث لا نعلم عن وجهته التي ذهب إليها، وتم تقديم بلاغ باسم والده يوم السبت الماضي بقسم شرطة القادسية بتبوك ” .

وأضاف: ” بعد بدء عملية البحث من قبل الجهات الأمنية تم العثور على مركبة المفقود متوقفة بمنطقة المعظم على طريق المدينه المنورة، مؤكدا أنه بكامل قواه العقليه ولا يشكو من أي أمراض أو اعتلالات نفسية، مبينا أنه وردتهم معلومات مؤكدة بأنه شوهد في محطة السالم على كوبري طريف متجها إلى محافظة طريف ” .

وطالب ابن عم المفقود الجميع بمساعدتهم في البحث عنه والاستدلال على مكان وجوده، مهيباً بمن يعرف عنه اي معلومات التواصل معهم على الرقم التالي: 0554054456.