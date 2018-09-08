بالصور.. الأخضر يواصل استعداداته للقاء بوليفيا والكويكبي يخضع للرنين المغناطيسي

نواف السالم(صدى):

خضع لاعب وسط المنتخب الوطني الأول ” محمد الكويكبي ” ، اليوم السبت، لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته التي لحِقت به في الحصة التدريبية التي إنطلقت أمس الجمعة.

ولم يشارك ” الكويكبي ” في الحصة التدريبية المسائية التي أجريت مساء اليوم السبت، على استاد الأمير ” فيصل بن فهد ” ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

ومن جانبه واصل المنتخب برنامجه الإعدادي بحصة تدريبية مسائية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، نفذ اللاعبين بعدها تمارين تكتيكية اعتمدت على التحركات الدفاعية والهجومية، لتختتم الحصة بمناورة على كامل الملعب وتمارين التسديد على المرمى.

وأعلن ” المنتخب الوطني ” إختتام تدريباته، غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا يوم الإثنين المقبل، وقرر المدرب الأرجنتيني ” خوان بيتزي ” إغلاق الحصة التدريبية، على أن يتحدث إعلاميًا قبل نهاية الحصة.