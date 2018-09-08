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ترامب يطالب آبل بتصنيع أجهزتها بالولايات المتحدة تجنبا لحرب بكين

ترامب يطالب آبل بتصنيع أجهزتها بالولايات المتحدة تجنبا لحرب بكين
واشنطن(صدى):

طالب الرئيس الأميركي ” دونالد ترامب ” ، مجموعة ” آبل ” إلى تصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدلًا من الصين، اليوم السبت، وذلك تجنبًا لتداعيات الحرب التجارية الدائرة مع بكين.

قال ” الرئيس الأميركي ” عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن أسعار ” منتجات آبل ” قد ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد نفرضها على الصين، وكان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين التي يتهمها بممارسات تجارية ” غير مشروعة ” .

وأضاف ” ترامب ” خلال تغريدته، أن الحل سهل، مقترحًا على المجموعة الأميركية ومقرها ” كاليفورنيا ” تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين، والبدء ببناء مصانع جديدة اعتبارًا من اليوم.

ومن جانبها تعتمد شركة ” آبل ” بشكل كبير على الصين حيث تصنع غالبية أجهزتها هناك، وقد تجد نفسها عرضة لتداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، حيث اعتبر مديرها التنفيذي ” تيم كوك ” أن الضرائب التي فرضها ترامب على الصين أشبه بـ ” الضريبة على المستهلك ” .

وكانت الولايات المتحدة فرضت في شهري ” يوليو وأغسطس ” رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، والذي لقي ردًا مماثلا من بكين التي حذرت من أنها قد تفرض رسومًا إضافية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

ولفت ” الرئيس الأميركي ” ، إلى احتمال فرض ضرائب إضافية على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الإجراء الجديد ” يمكن أن يطبق قريبا جدا “، معتبرًا أن الأمر يتوقف على ما سيحصل مع الجانب الصيني.


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