أصدر خروج نهائي للعاملة ويرغب في الإلغاء.. ” الجوازات ” ترد

حمود العنزي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع في حالة الرغبة في إلغاء التأشيرة بعد إصدار خروج نهائي للعاملة.

ووجَّه مواطن سؤال للجوازات، عبر موقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” تم إصدار خروج نهائي للعاملة وأرغب في الإلغاء علما بأنه انتهت إقامة العاملة أثناء هذا الوقت ” .

وقال حساب الجوازات، ردًا على المواطن : ” التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إلغاء التأشيرة ” .

وتابع المواطن : ” يعني أولا أجدد الإقامة مع دفع غرامة الانتهاء ثم ألغي تأشيرة الخروج ؟؟ ” ، وأجابت الجوازات : ” نعم أخي الكريم يتم الإجراء بعد سداد الرسوم والغرامات لتتمكن من تجديد هوية مقيم لتتمكن من إلغاء التأشيرة ” .