بالفيديو: محامي كويتي يروي تجربته في محكمة جدة.. وهكذا استقبله الموظفين!

علي القحطاني (صدى):

روى محامى كويتي تجربته في محاكم المملكة بعد زيارة له بمحكمة جدة لإنهاء بعض الأعمال.

وظهر المحامي خلال مقطع فيديو قائلا أنه توجه إلى محكمة جدة في تمام الساعة التاسعة والربع وتمكن من إنهاء جميع الأعمال في الساعة العاشرة، وطبع محضر الجلسة وقام بتصوير الملفات خلال تلك المدة .

وأضاف خلال الفيديو أن الموظفين يعاملون جميع المراجعين بنفس الطريقة، ويستقبلونهم بطريقة لائقة.

وثمن المحامي حسن استقبال الموظفين وسرعة الإنجاز والتطور الذي يشهده القطاع العدلي في ‎السعودية.