بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة شهيرة بفستان مثير في فرنسا

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف خلال مقطع فيديو وهي ترقص بملهى ليلي بفرنسا مرتدية فستان مثير، ما دعى جمهورها للتعليق بقولهم ” البلدي يكسب في أي مكان “.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد نشرت مقطع فيديو لها على حسابها الرسمي بموقع ” إنستقرام ” ، امس الجمعة وهي ترقص على أحد الأغاني الأجنبية في أحد الملاهي الليلية في فرنسا، أثناء قضائها العطلة الصيفية لها.

وتمنى جمهورها قضاء أوقات سعيدة، خلال رحلتها في دولة فرنسا، معبرين عن إعجابهم بطريقتها في الرقص.