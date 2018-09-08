بيكيه: رونالدو أصعب وأفضل مهاجم واجهته بمسيرتي الكروية

ماجد محمد(صدى):

إعترف اللاعب الإسباني ” جيرارد بيكيه ” نجم نادي ” برشلونة ” ، اليوم السبت، بأن المهاجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” نجم نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي، هو أصعب وأفضل لاعب واجهه في مسيرته الكروية.

وقال ” بيكيه ” : إن ” رونالدو ” هو المهاجم الذي كلفني أكبر جهد ممكن لمحاولة التغطية أمامه، وقابل مدافع ” برشلونة ” النجم البرتغالي ” رونالدو” في مناسبات كثيرة في السنوات الأخيرة عبر لقاءات الكلاسيكو، عندما كان ” كريستيانو ” مهاجم النادي الملكي ” ريال مدريد ” ، والذي كان له الغلبة في معظم المباريات حيث تفوق على ” بيكيه ” في عدد من اللقطات.