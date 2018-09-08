بالفيديو.. قصة مواطن مع ” التسويق الهرمي ” والتهديدات التي تعرض لها

علي القحطاني(صدى):

روى عبدالله الخريف، الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، التجربة التي مرّ به في ” التسويق الهرمي ” .

وأوضح ” الخريف ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنه لم يكن لديه أي خلفيه عن التسويق الهرمي في 2017، ومن ثم جاءته دعوة من الكويت في أحد المؤتمرات.

وأضاف: أنه ذهب إلى هناك في اليوم الثاني للمؤتمر وقابل الداعين له ومن ثم ذهب إلى المؤتمر، متابعًا : ” توجهنا إلى نادي القادسية بالكويت وصار شي غريب ما في لافتات أو إشارات ويسلمون عليك بطريقة غريبة ” .

وأشار إلى أنهم قالوا : ” صار الوقت لتحقيق حلمك ” وكان معه صديق من الكويت كان قد قرأ مقالات عن التسويق الهرمي باللغة الإنجليزية، فعندما بدأ الناس يتحدثون عرف أنه ” تسويق هرمي ” وحذره منه.

واختتم بأنه لم يستجب لأي منه ومن ثم عاد إلى السعودية، وأخذ يحذر الناس من التسويق الهرمي، مؤكدًا أنه تلقى تهديدات على مواقع التواصل عندما بدأ في كشف النصب في التسويق الهرمي.