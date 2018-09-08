الاتحاد يتغلب على بني ياس الإماراتي برباعية في لقاء ودي

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق الاتحاد من الفوز على نظيره بني ياس الإماراتي في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي مساء اليوم السبت، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

سجل أهداف الاتحاد كل من: بيزيتش (هدفين واحد منهما من ركلة جزاء)، وفالديفيا وعبد الرحمن الغامدي، فيما لم يتمكن أصحاب الأرض من زيارة الشباك.

وتضمنت قائمة الاتحاد: عساف القرني وعمر المزيعل وعمار الدحيم وعون البيشي وكارليتو وجوناس دي سوزا وجابر عيسى وخالد السميري ورمارينهو وفالديفيا وبيزيتش.

وخلال أحداث اللقاء، دفع بكل من: راكان النجار وزياد المولد ومحمد قاسم وطارق عبد الله وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني وعلي الزقعان.