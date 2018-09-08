عامل فندق يتسلل لغرفة سائحة محاولًا إغتصابها

تونس(صدى):

أقدم عامل بأحد الفنادق التونسية المتواجدة بمنطقة حمام سوسة السياحية، على التحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب سائحة ألمانية مقيمة بالفندق، اليوم السبت.

وإعتزم ” العامل ” ، التسلل والدخول إلى غرفة الشابة الأجنبية البالغة من العمر 22 عامًا، في محاولة للإعتداء عليها، لكنّها تمكنت من الفرار وأبلغت إدارة الفندق بالحادثة.

ومن جانبها نجحت ” قوات الأمن التونسية ” ، في القبض على المشتبه به وتوقيفه على ذمة التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد إبلاغ ” الإدارة ” الوحدات الأمنية بمركز حمام سوسة عن الواقعة.