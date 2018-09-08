عامل فندق يتسلل لغرفة سائحة محاولًا إغتصابها
أقدم عامل بأحد الفنادق التونسية المتواجدة بمنطقة حمام سوسة السياحية، على التحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب سائحة ألمانية مقيمة بالفندق، اليوم السبت.
وإعتزم ” العامل ” ، التسلل والدخول إلى غرفة الشابة الأجنبية البالغة من العمر 22 عامًا، في محاولة للإعتداء عليها، لكنّها تمكنت من الفرار وأبلغت إدارة الفندق بالحادثة.
ومن جانبها نجحت ” قوات الأمن التونسية ” ، في القبض على المشتبه به وتوقيفه على ذمة التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد إبلاغ ” الإدارة ” الوحدات الأمنية بمركز حمام سوسة عن الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53635 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32802 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههه ههههههههه
يمكن لو دق عليها الباب
وسلم بأبتسامة
كان سلكت أموره😂😂😂😂😂😂