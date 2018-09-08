” الإنذار المبكر ” يحذر من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة
وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهاً لسكان منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ويشمل التنبيه وفقاً للحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ” تويتر ” : ” مكة ، جرانة ، الشرائع ، طريق السيل ( مكة -الطائف).
وتبدأ الحالة المناخية في السابعة و الربع، مساء اليوم السبت، وتنتهي في العاشرة صباح غدا الأحد.
معلمة[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الله
هل الأمطار في هذا الوقت طبيعية أو لا؟
أفيدونا ياأهل مكة
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 4322 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم طبيعية عند اهل مكه وكل سنه ينتظرونها بعد الحج…ويقولون تغسل المشاعر المقدسه بعد الحج.وتجي كل سنه بأمر اللله…
معلمة[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله
الله يهنيهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11039 ] نشر منذ 58 دقيقة
جعلـــها الله أمطـــارُ خــــرٍ وبَــرَكَـــه .