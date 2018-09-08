” الإنذار المبكر ” يحذر من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهاً لسكان منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه وفقاً للحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ” تويتر ” : ” مكة ، جرانة ، الشرائع ، طريق السيل ( مكة -الطائف).

وتبدأ الحالة المناخية في السابعة و الربع، مساء اليوم السبت، وتنتهي في العاشرة صباح غدا الأحد.