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” الإنذار المبكر ” يحذر من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

” الإنذار المبكر ” يحذر من هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهاً لسكان منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه وفقاً للحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ” تويتر ” : ” مكة ، جرانة ، الشرائع ، طريق السيل ( مكة -الطائف).

وتبدأ الحالة المناخية في السابعة و الربع، مساء اليوم السبت، وتنتهي في العاشرة صباح غدا الأحد.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله تبارك الله
هل الأمطار في هذا الوقت طبيعية أو لا؟
أفيدونا ياأهل مكة

[ عدد التعليقات: 4322 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم طبيعية عند اهل مكه وكل سنه ينتظرونها بعد الحج…ويقولون تغسل المشاعر المقدسه بعد الحج.وتجي كل سنه بأمر اللله…

[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله
الله يهنيهم

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