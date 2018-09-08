البحرين تقبض على 14 إيرانيا دخلوا إليها بجوازات سفر مزورة

المنامة(صدى):

ضبطت وزارة الداخلية البحرينية، 14 إيرانيًا دخلوا إلى البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية.

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية التابع للداخلية البحرينية، بأنه تم القبض على 14 شخصا إيرانياً، دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية، منوهًا إلى استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم.

وأوضح، أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.