” الجوازات ” توضح إجراءات دخول طفل مولود خارج المملكة إليها
أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات المتبعة لدخول طفل مولود خارج السعودية إليها، مع وجود إقامة للأب والأم.
وقال أحد الأشخاص في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، موجهًا سؤاله إلى الجوازات : ” لو سمحت لو طفل مولود خارج للسعوديه والأب والام معاهم إقامة والطفل عندو 6 شهور ايه المطلوب لدخول السعوديه علما بأن الأب حاليا خارج السعوديه ” .
ورد حساب الجوازات عليه، قائلًا : ” يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود ” .
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