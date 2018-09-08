” الجوازات ” توضح إجراءات دخول طفل مولود خارج المملكة إليها

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات المتبعة لدخول طفل مولود خارج السعودية إليها، مع وجود إقامة للأب والأم.

وقال أحد الأشخاص في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، موجهًا سؤاله إلى الجوازات : ” لو سمحت لو طفل مولود خارج للسعوديه والأب والام معاهم إقامة والطفل عندو 6 شهور ايه المطلوب لدخول السعوديه علما بأن الأب حاليا خارج السعوديه ” .

ورد حساب الجوازات عليه، قائلًا : ” يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود ” .