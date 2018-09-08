الصادق: جماهير الاتحاد متشوقة للانتصارات و تحقيق اللقب ليس صعب

ماجد محمد(صدى):

قال ” حسين الصادق ” مدير الكرة بفريق الاتحاد، اليوم السبت، إن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني ” رامون دياز ” ، يعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على الفريق من خلال البرنامج الإعدادي الذي يقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشاد ” الصادق ” ، بالروح التي يمتلكها اللاعبون منذ وصولهم إلى المعسكر لتحسين الصورة السابقة خصوصًا وأن الفريق لم يحقق أي نتيجة إيجابية خلال اللقاءات الرسمية، التي خاضها أمام ” الهلال ” بالسوبر و ” الوصل ” الإماراتي في ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال، ومؤخرًا أمام ” الشباب ” في افتتاح كأس دوري الأمير ” محمد بن سلمان ” ضمن الجولة الأولى، الأمر الذي أزعج جماهيرنا كثيرًا.

وأضاف ” الصادق ” في تصريحات صحفية، نعلم بأن المستوى الفني للفريق بشكل عام ليس مرضيًا لدى الجماهير الاتحادية التي لا تزال تنتظر ظهور فريقها بالصورة التي تعودوا عليها بالانتصارات وتقديم الأفضل.

وأكمل ” مدير الكرة ” ، هذا حق مشروع لجماهيرنا الغالية علينا ونعدها بأن تكون سعيدة بالفترة المقبلة وأن نبدأ في تحقيق النتائج الإيجابية والمضي نحو اعتلاء منصات التتويج وتحقيق البطولات، لافتًا إلى أن كأس دوري الأمير ” محمد بن سلمان ” هدف رئيس أمام المدرب ” دياز ” الذي أكد أهمية تحقيق هذا اللقب، وأنه ليس من الصعب، فالاتحاد عاش على تحقيق البطولات والإنجازات.

وتابع ” مدير الكرة ” ، أن الإدارة برئاسة ” نواف المقيرن ” عملت بجد واجتهاد في تحسين البيئة وتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين محليين وأجانب وتوفير مستلزمات الفريق، ولاحظ الجميع أن الفريق تغير بنسبة كبيرة عن السنوات الماضية القريبة، وأصبح يحمل أسماء لاعبين ذوي خبرة عالية إلا أن وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، ومن مختلف البلدان يحتاج إلى عمل كبير في خلق الانسجام بينهم، المباراة الأخيرة بدأت فيها ملامح قوة الفريق تظهر من عناصره إلا أن الحظ لم يحالفنا.

وأكمل ” الصادق ” قائلًا: فترة التوقف الحالية تعد في صالح الفريق كونه يحتاج إلى المزيد من الجرعات التدريبية، وبإذن الله سنكون قادرين على أن تفرح جماهيرنا وأن ننطلق نحو البحث عن لقب الدوري والعديد من الاستحقاقات.

وعلى صعيد أخر تلقى ” مجلس الإدارة ” الموافقة مساء أمس الجمعة، على تأسيس فريق نادي الاتحاد للرياضة الإلكترونية والذهنية، وقرر المجلس تكليف ” يوسف رفه ” مديرًا للفريق.