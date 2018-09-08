” الأحوال المدنية ” تكشف غرامة إصدار ” بدل تالف ” للبطاقة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن غرامة إصدار بدل تالف للبطاقة للمرة الثانية مقدارها 100 ريال.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها ردًا على مواطن عبر ” تويتر ” : ” التلف يختلف عن الفقدان وهو مايغير بياناتها أو يخفيها كالقطع واختفاء الأرقام والبيانات و نرجو توضيح عدد مرات الإتلاف ” .

فيما رد المواطن : ” عدد مرات الإتلاف ولا مره .. بس هي النسخة الثالثة وكلها كانت فقدان وليّس إتلاف ” .

وأوضحت الأحوال : ” يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال ” .