” الأحوال المدنية ” تكشف غرامة إصدار ” بدل تالف ” للبطاقة
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن غرامة إصدار بدل تالف للبطاقة للمرة الثانية مقدارها 100 ريال.
وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها ردًا على مواطن عبر ” تويتر ” : ” التلف يختلف عن الفقدان وهو مايغير بياناتها أو يخفيها كالقطع واختفاء الأرقام والبيانات و نرجو توضيح عدد مرات الإتلاف ” .
فيما رد المواطن : ” عدد مرات الإتلاف ولا مره .. بس هي النسخة الثالثة وكلها كانت فقدان وليّس إتلاف ” .
وأوضحت الأحوال : ” يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال ” .
اترك تعليقاً