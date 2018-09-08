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وعكة صحية تنقل المحلل الرياضي ” خالد قاضي ” إلى العناية المركزة

وعكة صحية تنقل المحلل الرياضي ” خالد قاضي ” إلى العناية المركزة
ماجد محمد(صدى):

تعرض المحلل الرياضي، خالد قاضي، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات المملكة.

و خضع ” قاضي ” للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية.

واختلفت الروايات حول حالته الصحية ، حيث أكد الإعلامي حمدان سلمان الغامدي أنه ” يرقد على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية ودعواتنا له بالشفاء العاجل ” ، فيما قال إعلامي آخر إنه ” منوم في العناية المركزة بإحدي المستشفيات..لوجود قصور في وصول الأكسجين للمخ ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1820 ] نشر منذ 21 دقيقة

الف الحمد لله على السلامةا،لأبو عنان الأستاذ:- خالد قاضي.

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