وعكة صحية تنقل المحلل الرياضي ” خالد قاضي ” إلى العناية المركزة

ماجد محمد(صدى):

تعرض المحلل الرياضي، خالد قاضي، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات المملكة.

و خضع ” قاضي ” للفحوصات الطبية اللازمة في مستشفى شرق جدة، والتي أثبتت حاجته لتدخل جراحي نتيجة الإصابة بالزائدة الدودية.

واختلفت الروايات حول حالته الصحية ، حيث أكد الإعلامي حمدان سلمان الغامدي أنه ” يرقد على السرير الأبيض نتيجة مضاعفات العملية الجراحية ودعواتنا له بالشفاء العاجل ” ، فيما قال إعلامي آخر إنه ” منوم في العناية المركزة بإحدي المستشفيات..لوجود قصور في وصول الأكسجين للمخ ” .