بالفيديو.. شجار في البرلمان العراقي بين ” العبادي ” ومحافظ البصرة

بغداد(صدى):

وقعت مشادة كلامية في البرلمان العراقي بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، حيث حمل العيداني، العبادي والوزراء في حكومته مسؤولية تدهور الاوضاع في المحافظة.

وقال العيداني أمام أعضاء مجلس النواب، إن البصرة تحترق، وما سمعته من الوزراء وكأن المحافظة في عالم آخر ورئيس الحكومة لم يحرك ساكنًا، رغم مرور عدة أيام على أحداث البصرة واستهداف المباني الحكومية.

وقاطع العبادي محافظ البصرة، قائلًا: مكانك في البصرة وليس في بغداد، مشيرًا إلى فرار أسعد العيداني من البصرة إلى العاصمة بغداد؛ بعد تدهور الأوضاع في المحافظة نتيجة المظاهرات.

وطالبت القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، السبت باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان اليوم السبت.

ويذكر أن البصرة شهدت احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام حيث نهب محتجون مباني حكومية وأضرموا النار فيها تعبيراً عن رفضهم للفساد السياسي.