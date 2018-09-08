” التجارة ” توضح خطوات والأوراق المطلوبة لنقل ملكية السجل التجاري

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، خطوات والأوراق المطلوبة في حالة نقل ملكية السجل التجاري من شخص لآخر.

وتسائل أحد المواطنين في تغريدة عبر ” تويتر ” ، عن الأوراق قائلًا : ” هل استطيع نقل ملكية السجل التجاري من شخص لآخر لديكم؟ و ما هي الأوراق المطلوبة؟ ” .

وردت الوزارة قائلة : ” لنقل الملكية الرجاء إحضار خطاب تنازل على مطبوعات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية و السجل التجاري على ان يكون ملتزم في التأمينات ، والتوجه للوزارة بإدارة السجلات التجارية مع احضار الهوية الوطنية بحضور الطرفين او باحضار وكالة شرعية في حال تعثر حضور أحدهم ” .

من جانبه، قال المواطن : ” إذا المؤسسة توها بدأت و لم توظف أحد هل التزام التأمينات مطلوب؟ ” .

وأجابته الوزارة : ” يجب احضار ما يثبت حالة المنشأة لدى التأمينات الاجتماعية ” .