زيد الهزاع يتصدر الجولة الأولى من بطولة الأتوكروس السعودية

محمد السعران(صدى):

حقق السائق زيد الهزاع المركز الأول في الفئة المفتوحة من الجولة الأولى لبطولة الأتوكروس السعودية بزمن وقدره 40 ثانية و398 جزء من الثانية، مسجلًا بذلك أسرع زمن في الجولة، وجاء في المركز الثاني عبدالعزيز الفضيلي بزمن 42 ثانية و306 جزء من الثانية، فيما حلّ ثالثًا السائق نيكولاس سليمان بزمن 42 ثانية و354 جزء من الثانية.

وعقب نهاية السباق الذي أقيم على ميدان ديراب للسباقات بالرياض، توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأستاذ فهر الشريف الفائزين الثلاثة الأوائل من الفئات الأربعة.

وتقام البطولة في نسختها الأولى بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنفيذ مؤسسة تصميم التقنية، حيث تعتبر البطولة احدى بطولات الاتحاد الرسميّة التي تأتي تزامنًا مع النقلة التطويرية التي يشهدها الاتحاد على كافة الأصعدة.

وتمكّن السائق أحمد بن خنين من تحقيق المركز الأول في فئة (SS) بزمن وقدره 40 ثانية و564 جزء من الثانية، متقدمًا على زميله خالد المطيري الذي حل ثانيًا بزمن 41 ثانية و905 جزء من الثانية، فيما جاء في المركز الثالث زهير الهوساوي بـ43 ثانية و097 جزء من الثانية.

واستطاع السائق عبدالعزيز الرميح تصدر فئة (B) بزمن وقدره 43 ثانية و771 جزء من الثانية، وبزمن 45 ثانية و986 حلّ السائق راهيل سليم في المركز الثاني، فيما جاء فارس المطيري في المركز الثالث بزمن 46 ثانية و649 جزء من الثانية.

وتمكن السائق عبدالله الجابر من الحصول على المركز الأول في فئة (A) بزمن 46 ثانية و860 جزء من الثانية، فيما جاء سلطان كايلو في المركز الثاني بفارق 22 جزء من الثانية، وحلّ سعد آل غنوم في المركز الثالث بـ47 ثانية و106 جزء من الثانية.

وشهدت الجولة الأولى حضورًا جماهيريًا مميزًا، ساهم في ارتفاع مستوى المنافسة بين السائقين الـ47 المشاركين في الجولة، حيث حسم أصحاب المراكز الأولى زيد الهزاع، وأحمد بن خنين، وعبدالعزيز الرميح، وعبدالله الجابر، تأهلهم للمرحلة النهائية من البطولة التي ستقام في محافظة الأحساء نهاية سبتمبر الجاري.

ويستضيف منتزه الملك فهد بمدينة الدمام يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من البطولة التي ينتظر أن تشهد منافسة أكبر، حيث يسعى عدد من السائقين المشاركين إلى تحقيق المراكز الأولى والوصول إلى الجولة النهائية.