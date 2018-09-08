الاتفاق والاتحاد أصغر الفرق في متوسط أعمار اللاعبين بالدوري

نواف السالم(صدى):

استعرضت وسائل إعلام، اليوم السبت، متوسط أعمار فرق الدوري السعودي هذا الموسم، حيث تبين بلوغ متوسط أعمار فرق الدوري، 27.5 عام، وهو معدل يعتبر فوق المتوسط.

وترتبط الخبرة في كرة القدم غالبًا، بمعدل الأعمار، الذي يعطي تصورًا عن عدد المشاركات المحلية أو الدولية للاعبين، ولكن لا يمكن الاستغناء عن المزج بين عنصري الخبرة والشباب، لأنها التركيبة المثلى لنجاح فريق كرة القدم.

وجاءت أعمار اللاعبين في الموسم الحالي من الدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” كالأتي: ” الحزم: 30.2 عام، الفيحاء: 28.4 عام، الباطن: 28.2 عام، النصر: 28.2 عام، الفيصلي: 28 عام، الرائد: 27.9 عام، الوحدة: 27.8 عام، أهلي جدة: 27.7 عام، الهلال: 27.6 عام، التعاون: 27.6 عام، أحد: 26.8 عام، القادسية: 26.6 عام.

وتمثلت أعمار لاعبو الفتح: 26.2 عام، الشباب: 26.2 عام، الاتفاق: 26 عاما، الاتحاد: 26 عاما.