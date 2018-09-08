بالصور.. أولياء الأمور يهاجمون ميلانيا ترامب

واشنطن(صدى):

مع بداية العام الدراسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، رسالة دعم وتحفيز إلى الأطفال العائدون إلى المدارس.

وقالت ميلانيا في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يا طلاب – عندما تتوجه إلى المدرسة، فكر في ما ترغب في تحقيقه هذا العام. لديك الكثير من الطاقة ” ، وذلك دعمًا لحملة Bebest .

لكن التغريدة لم تحظى بإعجاب الأمريكيين الذين انتقدوا سياسة زوجها دونالد ترامب، فقد وجد الكثير منهم أنها تتناقض مع تصرفاته الأخيرة، بشأن حوادث إطلاق النار التي حدثت في المدارس.

فقد انتقدوا موافقة ” ترامب ” على حمل الأسلحة والبنادق في مدارس، مؤكدين أن أولادهم يريدون أن يتعلموا لا أن يحاربوا أو يقتلوا.