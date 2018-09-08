السفياني : الهلال لن يكون مشاهدا غدًا والثلاثاء بداية العام الهجري الجديد
أكدَ رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني ، على أن الهلال لن يكون مُشاهدا إطلاقًا مساء غدٍ الأحد، قائلًا : هذا يعني بأن الاثنين 10 سبتمبر سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العام.
وأوضح أن الثلاثاء القادم هو الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1440 هـ ، ويوم عاشوراء الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1440هـ .
وقال السفياني : وفي هذه المناسبة أسال الله عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خيرٍ، وبركة ، وفتح ، واستقرار للمسلمين جميعًا.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 1 ساعة
أهم شئ لايرفعون سعر البنزين ترا أحنا رايحين فيها💔👎
ابن البلد[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير