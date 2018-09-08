السفياني : الهلال لن يكون مشاهدا غدًا والثلاثاء بداية العام الهجري الجديد

علي القحطاني (صدى):

أكدَ رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني ، على أن الهلال لن يكون مُشاهدا إطلاقًا مساء غدٍ الأحد، قائلًا : هذا يعني بأن الاثنين 10 سبتمبر سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لهذا العام.

وأوضح أن الثلاثاء القادم هو الأول من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1440 هـ ، ويوم عاشوراء الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1440هـ .

وقال السفياني : وفي هذه المناسبة أسال الله عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خيرٍ، وبركة ، وفتح ، واستقرار للمسلمين جميعًا.