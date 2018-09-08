” الشلهوب ” يوضح سبب تأخر تدشين متجر الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

قال سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء أن الاستقرار الإداري في التشكيل الجديد واعتماد مجلس الإدارة، كان مطلبا مهما خلال الموسم الحالي.

وأكد ” الشلهوب ” أن اجتماع المجلس الدوري خرج بكثير من المكاسب من خلال جدول الأعمال، والمرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق ما تتطلع إليه جماهير النادي.

وعلق ” الشلهوب ” على خسارة الفيحاء أمام الهلال بهدف في الجولة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: ” راض على المستوي المميز الذي ظهر به الفريق، رغم الظروف التي واكبت المباراة، الاستقرار على العناصر الرئيسة كان مهما بالنسبة لنا، سيتصاعد المستوى تدريجيا، الدوري طويل والمشوار يحتاج إلى الاستعداد لجميع المباريات وليس لمباراة واحدة ” .

وأضاف ” الشلهوب ” : ” تنتظرنا مباراة مهمة أمام الشباب في الجولة الثانية، ستكون صعبة، ولكن بإذن الله سنخرج بالنقاط ” .

وعن تأخير تدشين متجر النادي، قال: ” نحن في انتظار الانتهاء من التراخيص الرسمية، والمتجر سيهدف إلى تنويع مصادر الدخل، واستثمار الهوية الرسمية للنادي، إضافة إلى توفير منفذ رسمي تستطيع من خلاله الجماهير الحصول على المنتجات الأصلية التي تحمل شعارات الفيحاء، وسيشمل أقساما لبيع الملابس الرياضية والهدايا التذكارية، إضافة إلى الإكسسوارات ” .