بالصور.. أحداث شغب وتخريب السيارات في الدوري المغربي

نواف السالم(صدى):

شهدت المغرب حالة شغب بعد نهاية المباراة التي جمعت بين فريقي أولمبيك آسفي والوداد الرياضي، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري المغربي للمحترفين، وذلك بعد المباراة التي انتهت بفوز أولمبيك آسفي بهدفين.

وقام جمهور الفريقين بتراشق بالحجارة؛ مما أدى إلى تخريب الممتلكات العامة وسيارات المواطنين، حيث انها ليست المرة الأولى منذ بدء الموسم الكروي بالمغرب.

ويذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد عاقب فريق الوداد بغرامة مالية بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية في ملعب مباراة فريقه أمام الكوكب المراكشي.