تفاصيل أولى جولات اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بمكة المكرمة، اليوم السبت، عن إتلافها كميات كبيرة من المواد المخالفة بنقاط بيع التبغ ومشتقاته، وذلك في أولى جولاتها الميدانية بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة، وفرع وزارة التجارة.

وقال ” حمد بن فيحان العتيبي ” المتحدث الرسمي باسم صحة منطقة مكة المكرمة: إن اللجنة نفذت جولات تفتيشية على نقاط بيع التبغ والشيش والمعسلات بأنواعها، وقامت بمصادرة البضائع المخالفة للنظام وإتلافها.

وأضاف ” العتيبي ” ، أن كمية المعسلات المجهولة المصدر بلغت 351 كيلو جرامًا، وكمية المعسل المخالف للنظام بعدد 838 بوزن 250 جرامًا، وكذلك معسل مخالف للنظام بعدد 243 بوزن 50 جرام، و26 حبة سيجارة إلكترونية ونكهات معسل صناعية بـ 368 عبوة، ومدواخ بـ 20 عبوة، ودخان مستورد لا يحمل صورًا تحذيرية بتسع عبوات.

وأردف ” العتيبي ” ، أنه تم تحرير 10 محاضر ضبط وفرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال.

ولفت ” المتحدث باسم صحة مكة ” ، إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بزيارة بعض مرافق الصحة وتوزيع مطبوعات توعوية، والتعريف بنظام رصد مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية، وفرض الغرامات الإلكترونية المباشرة على المخالفين.

ونص النظام على أنه يحظر التدخين داخل المرافق الحكومية بما يعادل 15 مترًا، ويعاقب النظام المخالف بغرامة مالية قدرها 200 ريال إلكترونيًا على سجله المدني.

والجدير بالذكر أن نظام ” مكافحة التدخين ” صادر بمرسوم ملكي ويجري حاليًا تنفيذ جميع ما يختص بهذا النظام بتوجيه من وزير الصحة الدكتور ” توفيق الربيعة ” من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبمشاركة عدد من الجهات.