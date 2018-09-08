” ترضى تتزوج طبيبة تسوق السيارة ” .. الرجال: وهل ترضى هي؟

حمود العنزي (صدى):

قبل أشهر، تم تطبيق قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات وبالفعل بدأت المرأة في الذهاب للعمل وقضاء حوائج بيتها بنفسها دون الحاجة إلى أحد يقود لها السيارة.

ومع ذلك فإن الأمر ما زال يأخذ مساحة تفكير في عقول البعض، فكان وسم ” ترضى تتزوج طبيبة تسوق سيارة ” أكثر تداولًا على موقع ” تويتر ” ، اليوم السبت، لمعرفة رأي الرجال في ذلك.

كانت الآراء من الرجال والنساء منصفة كثيرًا للمرأة، حيث تسائل رواد الموقع عن رضا الطبيبة نفسها بالزواج من أي رجل.

وقالت الإعلامية حليمة المظفر : ” وهل ترضى هي أن تتزوجك يامن تعتقد أن المرأة تتوقف حياتها من دونك أنت وأمثالك من أصحاب الفكر المتواضع ” .

فيما تسائل رائد الجابري نفس السؤال قائلًا : ” هي اصلًا ترضى تتزوجنا وتقبل فينا ، قبل ما حنا نرضى ؟!! ” .

وقال أحد المغردين : ” من العدل : ان الطبيبة تقود سيارتها وتختلط وتعالج المرضى ولا تحتاج تقييمك لها “.. من الظلم : ان تؤمن انك ” محور الكون ” وتتجرأ تقذف ” إنسانة تفوقت عليك في عقليتها وعلمها ” .

وأضاف آخر : ” اللي اختارت تدخل مجال الطب، وتسوق، عارفة في قرارة نفسها فكر المجتمع! لذلك، آخر همها انها تفكر فيك كزوج! بالعكس، هي اختصرت على نفسها كثير، وضمنت انه ماراح يتقدم لها الا زوج متفتح وعقليته واعية ” .

وقالت امرأة : ” هي اصلاً ترضى تتزوجك يا جورج كلوني ؟ ” ، فيما أضاف أحد الرجال : ” هذه الطبيبة هي من تجلت وبذلت جهدها وحالها وتركت أبناءها وبيتها لعلاج إبنتك أو زوجتك أو أختك، هذه الطبيبه التي ستسأل عنها منذ دخولك مع بوابة الطوارئ لكشفهم على أهل بيتك، وإن قالوا لك لا يوجد سوى طبيب نجعت بصوتك وقلت ” أبك ماعندكم حيريم يكشفن على حيريمنا ” .